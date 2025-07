L’organigramma prende forma Civitanovese dirigenti al lavoro L’attesa per il vertice col sindaco

Freschi di ufficializzazione, i nuovi dirigenti della Civitanovese sono al lavoro per completare il discorso tecnico in vista della stagione che verrà . Come è noto, il tempo non è dalla parte del nuovo direttore generale Paolo Pochetti e del ds Moreno Sacchetti, operativi per definire i vari capitoli. Nella nota di sabato, il club rivierasco ha dichiarato che "nei prossimi giorni verrà ufficializzato anche il resto dello staff tecnico ". Dunque si dovrà scegliere la figura che andrà ad affiancare il nuovo allenatore Andrea Mercanti: i rumors danno per molto probabile la nomina di Saverio Luciani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’organigramma prende forma. Civitanovese, dirigenti al lavoro. L’attesa per il vertice col sindaco

In questa notizia si parla di: civitanovese - dirigenti - lavoro - organigramma

L’organigramma prende forma. Civitanovese, dirigenti al lavoro. L’attesa per il vertice col sindaco.

L’organigramma prende forma. Civitanovese, dirigenti al lavoro. L’attesa per il vertice col sindaco - Freschi di ufficializzazione, i nuovi dirigenti della Civitanovese sono al lavoro per completare il discorso tecnico in vista della ... Segnala sport.quotidiano.net

Civitanovese, la trattativa infinita. Gli ultimi bilanci passati ai raggi X - Come si poteva temere, anche la giornata di ieri non si è rivelata risolutiva nell’ambito della trattativa per la cessione della Civitanovese. Riporta msn.com