Lo stipendio misero e le richieste soffocanti di re Carlo dimissioni in massa tra i giardinieri | che cosa faceva saltare i nervi al sovrano

Si potrebbe chiamare esodo di massa quello che ha svuotato mese dopo mese i giardini della tenuta di Highgrove di re Carlo III. Dei 12 giardinieri assunti a tempo pieno nel 2022 ora, solo uno non si è licenziato. La colpa, secondo un’inchiesta pubblicata dal The Sunday Times, sarebbe da attribuire in toto alle richieste pressanti, provanti e iper-specifiche del monarca in persona. Oltre che a un ambiente lavorativo in cui il personale è «sottopagato e sopraffatto». Tra i collaboratori che hanno dato il loro addio alla residenza del Gloucestershire ci sarebbero anche due capi giardinieri, uno di loro aveva lavorato per oltre vent’anni a stretto contatto con Sua Maestà . 🔗 Leggi su Open.online

Bb Competition fra Rally delle Palme e il primo Slalom Massa San Carlo - La Spezia, 8 maggio 2025 - Bb Competition pronta a vivere con intensità un nuovo fine settimana agonistico, rivolgendo la propria attività sui chilometri del Rally delle Palme – appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 2 – e sull’asfalto della prima edizione dello Slalom Massa San Carlo.

’Slalom Massa-San Carlo’. Tornano a rombare i motori - Il rombo dei motori torna a far vibrare le colline di Massa. Sabato 10 e domenica 11 maggio è pronta ad andare in scena la prima edizione dello " Slalom Massa – San Carlo ", la gara automobilistica che segna il ritorno delle quattro ruote nel territorio apuano dopo oltre un decennio e che porterà numerosi piloti a sfidarsi lungo via dei Colli per un weekend ricco di adrenalina.

Paolo Angius vince lo Slalom Massa–San Carlo al Memorial Umberto Mosti - È Paolo Angius a trionfare nella prima edizione dello ’Slalom Massa–San Carlo’ valido per il Memorial Umberto Mosti.

