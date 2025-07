Lo staff tecnico Tra volti conosciuti ritorni e new entry Lelli vice mister Ceccherini preparatore

Tra volti conosciuti, ritorni e new entry, il Siena ha ufficializzato gli staff tecnico e medico che supporteranno l’allenatore Tommaso Bellazzini e il suo vice Nico Lelli (nella foto). A prendere il posto del preparatore dei portieri Pascolini, saranno Mattia Volpi, ex tra l’altro di Lornano Badesse e Mazzola, e Andrea Augero, volto non certo nuovo all’ambiente bianconero. Passando alla preparazione atletica, ad affiancare il confermato Leonardo Ceccherini ci sarà Gianmaria Bernini. Giacomo Cioni sarà il match analyst. Per quanto riguarda l’area medica Domenico Di Mambro ha ceduto il testimone al rientrante Michele Bisogni, con l’ingresso ‘in squadra’ di Giovanni Palmisano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lo staff tecnico. Tra volti conosciuti, ritorni e new entry. Lelli vice mister. Ceccherini preparatore

