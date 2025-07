Lo spread tra Btp e Bund apre in calo sotto gli 85 punti

Si porta sotto gli 85 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi mantenendosi sui livelli del marzo del 2010. In apertura di seduta lo spread italiano segna 84,9 punti, contro gli 85,5 punti segnati in chiusura venerdì scorso. Il rendimento annuo italiano cede 5,1 punti sotto il 3,5%, mentre quello tedesco ne lascia sul campo 4,7 portandosi poco sopra il 2,64%.

Lo spread crolla sotto i cento punti: non capitava da 4 anni - Era da quattro anni che lo spread non arrivata a quota 100 punti. Il differenziale di rendimento tra i decennali di Italia e Germania sul mercato secondario dei titoli di Stato attualmente è a 100 punti con un significativo -1,57%.

Gaffe di Meloni: “Spread sotto i 100 punti perché i titoli italiani sono considerati più sicuri dei Bund tedeschi” - Gaffe della premier Giorgia Meloni durante il question time alla Camera. Rispondendo a una interrogazione di Maria Elena Boschi, Meloni ha rivendicato il calo dello spread sotto i 100 punti commentando: “I titoli di Stato italiani vengono considerati più sicuri dei titoli di Stato tedeschi”.

Differenziale Btp-Bund scende sotto 100 punti brevemente, rendimento Btp a 3,677% - Di recente, il differenziale tra il Btp e il Bund a decennale ha mostrato una tendenza interessante, toccando livelli mai visti da settembre 2021.

Una bella notizia: lo spread tra BTP e Bund è sotto i 100 punti base. Eppure, un’evidenza storica suggerisce potenziali problemi all’orizzonte. Vai su X

Alle ore 10.35 il FTSEMib perdeva lo 0,31% a 40.693 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 40.633 punti e un massimo di 40.966 punti. Lo spread Btp-Bund si conferma oltre i 90 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso sotto il 3,55%. #attua Vai su Facebook

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo sotto gli 85 punti - Si porta sotto gli 85 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi mantenendosi sui livelli del marzo del 2010.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 85,5 punti - Chiusura in calo a 85,5 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro gli 86 punti segnati in apertura e nella chiusura precedente.