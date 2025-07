Liverpool in colloqui con l’agente Malick Fofana in Arsenal e Chelsea Links

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Malick Fofana dell’Olypique Lyonnais controlla la palla. (Foto di Ahmad MoraGetty Images) L’Olypique Lyonnais è pronta a valutare le offerte in arrivo per i giovani talenti Malick Fofana, con molteplici club della Premier League appassionati del giocatore. I problemi finanziari del club aumentano la probabilità che il giocatore se ne vada durante la finestra di trasferimento estivo. Club più della Premier League appassionati di Fofana. Liverpool, Chelsea, Arsenal e Paris Saint-Germain stanno prendendo in considerazione l’aggiunta di Fofana alla loro squadra, ma non è stata ancora fatta alcuna offerta ufficiale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

