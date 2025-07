LIVE Universiadi 2025 risultati 21 luglio in DIRETTA | in corso le batterie del nuoto attesa per la scherma Tra poco Tammaro nel tennis

9:28 NUOTO – Heat dei 200 stile libero femminili che vedranno all'opera Noemi Lamberti (heat 5) e Giulia D'Innocenzo (heat 7). 9:24 NUOTO – Seppur non firmando i migliori tempi avanzano in semifinale nei 100 farfalla Sansone e Busa. Si prosegue ora con le batterie dei 200 stile libero donne. 9:22 SCHERMA – Sempre sul filo dell'equilibrio la sfida del torneo di spada maschile tra Taipei ed Estonia, con questi ultimi avanti per 24-22. La vincente troverĂ l'Italia agli ottavi. 9:20 NUOTO – Quarta piazza con 52.86 invece per Michele Busa. Missione compiuta per entrambi gli azzurri, al momento settimo ed ottavo complessivamente quando manca l'ultima heat.

