LIVE Universiadi 2025 risultati 21 luglio in DIRETTA | fiorettiste d’argento spadisti di bronzo! Ottimi segnali dalla pallavolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.32 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata delle Universiadi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 21.30 Dopo la sesta giornata l’Italia ha vinto 15 medaglie: 3 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Il Bel Paese occupa al momento la sesta posizione nel medagliere complessivo alle spalle di USA, Cina, Corea del Sud, Germania e Giappone. 21.28 L’Italia ha ottenuto due vittorie importanti nella pallavolo. La squadra femminile ha sconfitto 3-0 la Germania conquistando l’accesso alla finale per l’oro che si disputerĂ mercoledi alle 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 21 luglio in DIRETTA: fiorettiste d’argento, spadisti di bronzo! Ottimi segnali dalla pallavolo

In questa notizia si parla di: diretta - universiadi - risultati - luglio

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia subito all’attacco nel nuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Marchello in finale nei 400 stile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45: Ci sono due italiane in senifinale nei 50 farfalla. Scotto di Carlo secondo tempo e Pignatiello 16mo tempo 9.

Dal 21 al 27 luglio il Lohrheidestadion di Bochum ospita le gare di atletica delle Universiadi 2025: il programma orario e la diretta Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 21 luglio in DIRETTA: 2 medaglie dalla scherma, pallavoliste in finale! Italia a caccia delle medaglie nel nuoto; Universiadi Essen 2025 - Seconda giornata di gare, in pedana la spada maschile e il fioretto femminile / Link risultati live e video; LIVE Universiadi 2025, risultati 20 luglio in DIRETTA: 4 medaglie per l’Italia, pallavoliste in semifinale!.

Universiadi: avanti Scotti e Bonora nei 400, Saccomano oltre i 60 nel peso - Primo aggiornamento dalla prima giornata di oggi, lunedì 21 luglio, delle Universiadi 2025 di Bochum, in Germania. Come scrive msn.com

FISU World University Games Summer 2025: tutti i risultati LIVE - Dal 16 al 27 luglio, in Germania, sono in programma i FISU World University Games Summer 2025: scopri di seguito tutti i risultati delle gare. Scrive olympics.com