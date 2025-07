LIVE Universiadi 2025 risultati 21 luglio in DIRETTA | 2 medaglie dalla scherma pallavoliste in finale! Italia sfiora la medaglia nella 4×100 mista stile libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.24 Si chiude senza medaglie questa sessione serale del nuoto. L’Italia ha sfiorato la medaglia nella 4Ă—100 mista stile libero mentre ha accarezzato il sogno con Noemi Cesarano nei 1500 stile libero 21.22 NUOTO – NOOOOOO!! L’Italia chiude in quarta posizione a 6 centesimi dal Sudafrica che ha vinto il bronzo al tocco. Oro per gli USA in 3:24.27 con il record FISU, argento per il Giappone. 21.21 NUOTO – USA in testa con 2.07 sul Giappone e 3.05 sull’Italia ad una vasca dalla fine. 21.21 NUOTO – Ottimo ritorno di Toma che si attacca al Sudafrica. Queste due nazioni sembrano allungare sulle altre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 21 luglio in DIRETTA: 2 medaglie dalla scherma, pallavoliste in finale! Italia sfiora la medaglia nella 4Ă—100 mista stile libero

