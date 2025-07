L' Italia Under 20 di basket dopo la vittoria dell' Europeo contro i commenti razzisti | Ci avete dato la carica

Dopo 12 anni gli azzurrini hanno vinto l'Europeo di categoria. Questa la loro replica ai commenti sotto una foto di squadra pubblicata prima dell'inizio del torneo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'Italia Under 20 di basket dopo la vittoria dell'Europeo contro i commenti razzisti: «Ci avete dato la carica»

In questa notizia si parla di: europeo - commenti - italia - under

La dedica speciale dell’Italia Under 20 ? Dopo l’impresa d’oro all’Europeo Under 20 gli azzurri si tolgono un peso. A scriverlo in una storia pubblicata su Instagram è David Torresani, uno dei protagonisti della meravigliosa cavalcata fino al successo in fina Vai su Facebook

Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) Vai su X

Italia U20, Torresani: Grazie a tutti i commenti razzisti, ci hanno dato la carica; L’Italbasket Under 20 è campione d’Europa: “Grazie a tutti i commenti razzisti, ci avete…; Grazie per i commenti razzisti, ci avete dato la carica. La dedica speciale dell'Italia Under 20.

L'Italia Under 20 di basket dopo la vittoria dell'Europeo contro i commenti razzisti: «Ci avete dato la carica» - Questa la loro replica ai commenti sotto una foto di squadra pubblicata prima dell'inizio del torneo ... Come scrive vanityfair.it

"Grazie per i commenti razzisti, ci avete dato la carica". La dedica speciale dell'Italia Under 20 - Ascriverlo in una storia è David Torresani, uno dei protagonisti de ... Riporta gazzetta.it