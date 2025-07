La nazionale italiana U20 di basket è campione d’Europa! L’Italia batte la Lituania 83-66 e torna a vincere una Medaglia d’Oro dopo quella conquistata nel 2013 e dopo quella del 1992 (allora però la categoria era Under 22). Un successo netto, meritato, sofferto, raggiunto giocando un torneo di sostanza, qualità e sacrificio. Un trionfo colto giocando la finalissima con 8 effettivi per via dei quattro infortuni che hanno falcidiato la squadra all’arrivo a Creta. Francesco Ferrari – punta di diamante della nazionale – inserito nel quintetto della manifestazione ed eletto MVP del torneo soprattutto dopo i 26 punti in finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italbasket Under 20 è campione d’Europa: “Grazie a tutti i commenti razzisti, ci avete dato la carica”