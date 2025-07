Limitless | Chris Hemsworth supera i suoi limiti su Disney

nuova serie di Chris Hemsworth: ‘Limitless: Live Better Now’. Una recente produzione di National Geographic presenta una nuova avventura del noto attore Marvel, Chris Hemsworth, che si concentra non più esclusivamente sulla longevità, ma su come migliorare la qualità della vita. La serie in tre episodi offre un viaggio intenso attraverso sfide fisiche ed emotive, combinando scienza, esperienza e scoperta personale. il trailer ufficiale e le riprese. Il trailer di Limitless: Live Better Now, diffuso dalla piattaforma di streaming, anticipa un progetto girato in sei Paesi diversi nel corso di due anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Limitless: Chris Hemsworth supera i suoi limiti su Disney

