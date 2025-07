Adriano Fuga ha 85 anni. Da decenni frequenta la spiaggia libera dei Murazzi al Lido di Venezia. Come lui, sono in molti a trovare riparo dal sole sotto improvvisate capanne costruite utilizzando tutto ciò che il mare porta a riva: tronchi, rami, assi di legno, ramaglie, canne di bambù e altri materiali di riciclo. In seguito a un esposto per abuso edilizio, la Procura di Venezia ora sostiene che quelle capanne sono abusive e per questo in pochi giorni sono state quasi tutte demolite, scatenando una "pacifica" sommossa popolare con ben 8mila firme raccolte a difesa delle poche rimaste. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lido di Venezia, la guerra delle capanne tra Procura e cittadini