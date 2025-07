Unimpresa: “La sentenza introduce un importante principio di tutela individuale, ma rischia di avere conseguenze sulla tenuta delle aziende”. Per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese è incostituzionale il tetto di sei mensilità imposto all’indennità risarcitoria. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con riferimento all’articolo 9, dove si stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi (uno dei quesiti sul lavoro del referendum dell’8 e 9 giugno intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali (e cioè non occupi più di quindici lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), l’ammontare delle indennità risarcitorie “non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità” dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: incostituzionale il tetto di sei mensilità!