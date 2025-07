Licenziamenti illegittimi la Consulta sentenzia | Pochi 6 mesi di risarcimento

Il tetto di sei mensilit√† imposto all‚Äôindennit√† risarcitoria nelle piccole imprese in caso di licenziamentiillegittimi, √® incostituzionale. A diro √® la Consulta che, in parte,¬†riprende le motivazioni dei comitati referendari che lo scorso 8-9 giugno avevano chiesto l‚Äôabolizione proprio del tetto al risarcimento in caso di licenziamento illegittimo. E cos√¨, a poco pi√Ļ di un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

¬© Ildifforme.it - Licenziamenti illegittimi, la Consulta sentenzia: ‚ÄúPochi 6 mesi di risarcimento‚ÄĚ