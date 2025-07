Lecce bimbo caduto in piscina è in gravissime condizioni

È in condizioni “gravissime” ma “ancora in vita” il bambino di 7 anni caduto in una piscina ieri a Gallipoli, in provincia di Lecce. Lo conferma la Questura. Il bambino è ricoverato da ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale del Sacro Cuore di Gallipoli, dove è giunto in gravissime condizioni dopo essere stato trovato privo di sensi nella parte alta di una piscina, nella quale era caduto per cause ancora in corso di accertamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecce, bimbo caduto in piscina è in gravissime condizioni

In questa notizia si parla di: caduto - piscina - gravissime - condizioni

Castrezzato, in fin di vita bimbo di 4 anni caduto in piscina senza sapere nuotare - Castrezzato (Brescia) – Un bambino di quattro anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato portato d’urgenza dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia.

È morto il bambino di 4 anni caduto in piscina a Castrezzato: genitori disperati - Castrezzato (Brescia) – Non ce l’ha fatta il bambino di soli 4 anni caduto in piscina a Castrezzato, senza sapere nuotare, e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Castrezzato, è morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia al parco acquatico di Castrezzato: è morto il bimbo di 4 anni. Il piccolo era caduto in piscina mentre era con i genitori.

#Gallipoli E' morto il bimbo di 7 anni caduto in una piscina del parco acquatico. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Tra le ipotesi quella di un gioco finito male. Non è chiaro se il piccolo si sia buttato in acqua volontariamente o se sia scivolat Vai su Facebook

#Gallipoli E' morto il bimbo di 7 anni caduto in una piscina del parco acquatico. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Tra le ipotesi quella di un gioco finito male. Non è chiaro se il piccolo si fosse buttato in acqua volontariamente o se sia scivol Vai su X

Il bambino di 7 anni caduto in piscina in un parco acquatico di Gallipoli è in condizioni gravissime; Lecce, bimbo caduto in piscina è in gravissime condizioni; Morto il bimbo di 7 anni caduto nella piscina di un parco acquatico.

Gallipoli, "gravissimo" il bimbo di 7 anni caduto in piscina al parco divertimenti - Da quanto si apprende dalla Questura di Lecce, il piccolo di sette anni, annegato ieri in una piscina di un parco divertimenti di Gallipoli, è ancora vivo, pur essendo definite le sue co ... Come scrive msn.com

Morto il bimbo caduto in piscina a Gallipoli - Non ce l'ha fatta il bimbo di 7 anni caduto in una piscina di un parco acquatico a Gallipoli, in provincia di Lecce. Riporta msn.com