Lecce | bimbo caduto in piscina ‘è gravissimo ma vivo’

Napoli, 21 lug. (LaPresse) – È in condizioni “gravissime” ma “ancora in vita” il bambino di 7 anni caduto in una piscina ieri a Gallipoli, in provincia di Lecce. Lo conferma la Questura di Lecce. Il bambino è ricoverato da ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale del Sacro Cuore di Gallipoli, dove è giunto in gravissime condizioni dopo essere stato trovato privo di sensi nella parte alta di una piscina, nella quale era caduto per cause ancora in corso di accertamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecce: bimbo caduto in piscina ‘è gravissimo ma vivo’

Lecce, bimbo caduto in piscina è in gravissime condizioni

