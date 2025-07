Manuel Rosetti sarĂ il rinforzo che il Carpi si regalerĂ questa settimana. Il dialogo con il Bologna, detentore del cartellino del centrocampista classe 2005, è in dirittura d’arrivo e appena il giocatore prolungherĂ il contratto scatterĂ il via libera per mandarlo in prestito secco a Carpi. Per Rosetti sarĂ la seconda chance fra i professionisti dopo quella dell’anno scorso al Sestri, in cui ha giocato 33 gare da mezzala della mediana a cinque (segnando 2 reti alla Pianese), prendendosi la maglia da titolare a metĂ ottobre: da lì, nelle 29 gare successive, ha giocato 28 volte da titolare, saltando solo la sfida con la Torres per squalifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le trattative. Per Rosetti manca solo l’annuncio. Campagna tra i possibili partenti