Le sensazioni del terzino Tonoli | Ci metterò tutto l’impegno

Alla fine del galoppo in famiglia, arriva Daniel Tonoli (nella foto) che si presenta per la prima volta da giocatore del Modena davanti a microfoni e taccuini: "Una partitella tra di noi, stiamo lavorando molto e dando tutto quello che abbiamo ad ogni allenamento. Il mister ci fa sgobbare come è giusto che sia in preparazione, dobbiamo buttare dentro energie per arrivare pronti in campionato". Per Tonoli, acquistato nel corso del mercato invernale ma lasciato in prestito sino a fine stagione alla Pergolettese, è la prima volta in Serie B: "È tutto nuovo per me, vengo dalla C e dovrò mettere tutto l'impegno possibile per ritagliarmi uno spazio e dare un contributo alla squadra.

