' Le mie mani sono pulite Sala non molla A Milano si dimette l' assessore Tancredi

Avanti, "piĂą motivato che mai a proseguire nell'incarico", nel solco "dell'insegnamento di mio padre" a compiere il proprio dovere "fino in fondo". Dopo giorni bui e "confusi", seguiti alle notizie dell'indagine a suo carico nel nuovo filone della Procura di Milano sull'urbanistica, il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia in Consiglio comunale l'intenzione di non dimettersi, elencando le prossime sfide, non da poco, che attendono la cittĂ nei due anni che lo separano dalla fine del secondo mandato. Dal Piano straordinario per la Casa da 10mila alloggi, passando dal miglioramento del trasporto pubblico al verde, fino al percorso consiliare per la vendita dello Stadio di San Siro da "riavviare a settembre, con l'obiettivo di rispettare i tempi che il progetto richiede". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 'Le mie mani sono pulite". Sala non molla. A Milano si dimette l'assessore Tancredi

In questa notizia si parla di: milano - sala - mani - sono

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità ” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

Milano, Sala “Le nuove regole urbanistiche per il bene della città ” - MILANO (ITALPRESS) – La Giunta del Comune di Milano ha approvato le nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di attività amministrative in materia urbanistica ed edilizia.

#Milano Inchiesta sull'urbanistica. Il sindaco #Sala ha parlato in Consiglio, annunciando l'intenzione di proseguire il mandato "Sono giorni confusi -ha dichiarato- le mie mani sono pulite". Si è invece dimesso l'assessore #Tancredi. Vai su X

Scandalo MIlano, Sala anche se indagato non molla: “Io ci sono, vado avanti. Le mie mani pulite” 21 luglio 2025 Vai su Facebook

Milano, Sala in Consiglio: Ho mani pulite, fatto tutto nell'interesse dei cittadini; Inchiesta urbanistica Milano, Sala: “Se maggioranza c’è io ci sono”. Tancredi lascia. LIVE; Sala in Consiglio dopo le inchieste dell'urbanistica a Milano: «Vado avanti. Le mie mani sono pulite». Lascia l'assessore Tancredi| Le notizie in diretta.

Milano, Sala va avanti: 'Le mie mani sono pulite". Si dimette l'assessore Tancredi - Avanti, "più motivato che mai a proseguire nell'incarico", nel solco "dell'insegnamento di mio padre" a compiere ... Scrive iltempo.it

Indagine Milano, parla il sindaco Sala: "Le mie mani sono pulite, vado avanti". Tancredi lascia - "La mia coscienza è pulita, ho prestato la mia opera con passione, impegno, rispetto per tutte e per tutti, leale confronto e con amore profondo per la città. Riporta msn.com