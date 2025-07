Le case tremano Forte scossa di terremoto in Italia il boato all’improvviso

Una scossa di terremoto improvvisa ha colpito il Nord Italia nella tarda serata di oggi, generando momenti di forte paura tra la popolazione. L’evento tellurico, avvertito distintamente in molte cittĂ , ha spinto centinaia di persone a riversarsi in strada in preda al panico, con segnalazioni da diversi centri urbani di vetri tremanti, mobili spostati e suoni sordi provenienti dal sottosuolo. La scossa, accompagnata da un forte boato, ha interrotto la tranquillitĂ serale. Numerose chiamate sono giunte alle centrali operative dei vigili del fuoco e della protezione civile, anche se al momento non si segnalano danni strutturali gravi o feriti, ma i controlli sono ancora in corso in tutta l’area interessata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Le case tremano”. Forte scossa di terremoto in Italia, il boato all’improvviso

In questa notizia si parla di: forte - scossa - terremoto - italia

Terremoto in Italia poco fa, forte scossa di magnitudo 3.6 - Nella mattinata di domenica 4 maggio 2025, alle ore 8:29, numerosi cittadini del Nord Italia hanno avvertito una scossa di terremoto che ha destato sorpresa e preoccupazione.

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia.

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07 - Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07. La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei, nel Comune di Napoli e nei comuni della.

ULTIM'ORA - Terremoto in Italia, forte scossa scuote la cittĂ : la situazione Vai su Facebook

Una forte scossa di #Terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito oggi le Filippine alle 10.38 locali (le 04:38 in Italia). L'epicentro è stato registrato a 2 km da Sarrat, nel nord-est dell'arcipelago. Vai su X

Terremoto oggi al confine tra Italia Svizzera, scossa di magnitudo 3.9; Terremoto FRIULI VENEZIA GIULIA, scossa di magnitudo stimata 5.4 a Cabia, tutti i dettagli; Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli, magnitudo 4.0. Non si registrano danni nel capoluogo partenopeo.

Terremoto oggi al confine tra Italia Svizzera, scossa di magnitudo 3.9 - Scossa di terremoto al confine tra Italia e Svizzera oggi 21 luglio con una magnitudo di 3. Riporta fanpage.it

Terremoto Udine, scossa magnitudo 3.3: la terra trema poco prima delle 23. Avvertito in diverse aree della Carnia - Lo registra l'Ingv, che lo ha segnalato alle ore 22:52. Secondo msn.com