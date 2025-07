Lavoro all’estero | dati opportunità e sfide di una scelta in crescita

Al giorno d’oggi secondo i dati dell’Istat, i giovani che vivono all’estero per motivi di lavoro sono circa 156.000, mentre negli ultimi 10 anni, circa 97.000 laureati, tra i 25 e i 35 anni, hanno scelto di vivere all’estero contribuendo al noto fenomeno della “ fuga dei cervelli ” italiana. I Paesi più scelti dagli expat italiani sono Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia e Spagna, ma si registra un crescente interesse anche verso mete extraeuropee come l’Australia e il Canada. Al di là delle motivazioni personali o economiche che spingono a intraprendere questo percorso, è importante analizzare vantaggi e sfide di un’ esperienza lavorativa all’estero. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Lavoro all’estero: dati, opportunità e sfide di una scelta in crescita

In questa notizia si parla di: estero - lavoro - dati - opportunità

