Lavori stradali a Padova alcune vie interessate anche per due mesi | l' elenco

Alcune per un giorno, altre anche per due mesi: nuove modifiche alla viabilit√† a Padova per interventi di varia natura. Per lavori di collegamento della condotta del gas metano prevista la¬†chiusura temporanea al traffico veicolare di¬†via Alberto Da Baone nel¬†tratto in prossimit√† dell‚Äôincrocio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Lavori sulla tratta Padova Brescia, sospeso per una notte il traffico ferroviario - Dalle ore 20:50 del giorno 24 maggio alle ore 07:50 del giorno 25 maggio 2025, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Brescia e Padova per consentire lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

Lavori nelle stazioni ferroviarie di Padova e Venezia: modifiche alla circolazione dei treni - Nei giorni 26 maggio e 5, 6, 9, 10 e 14 giugno dalle ore 9 alle ore 13 la circolazione ferroviaria subirà modifiche per interventi di manutenzione e potenziamento all’infrastruttura, in programma nell’ambito della stazione di Padova da parte di Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Fs Italiane.

Via Padova, lavori notturni da lunedì 14 luglio a metà agosto - Milano, 12 luglio 2025 - Da lunedì 14 luglio ma entro metà agosto saranno effettuati alcuni lavori di riqualificazione della carreggiata di via Padova nel tratto compreso tra via Giacosa e via Anacreonte.

A partire da lunedì 7 luglio, per due mesi, sarà chiuso in entrambe le direzioni l’ultimo tratto (circa 150 metri) di via Rizzoli, verso via Padova, per i lavori di realizzazione di un lotto della metrotranvia 7, che dal capolinea di Cascina Gobba ... leggi l'articolo Vai su Facebook

Lavori stradali a Padova, alcune vie interessate anche per due mesi: l'elenco - Per lavori di bonifica della rete gas, ad esempio, verrà temporaneamente istituito il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico mobile in via Egidio Forcellini nel tratto compreso tra v ... padovaoggi.it scrive

Padova. Grandine, auto distrutte: mesi di attesa per ripararle. Per ... - Per alcune si parla del 2024 Il costo per le riparazioni varia da alcune centinaia di euro ad oltre diecimila euro ... Lo riporta ilgazzettino.it