L’attesa per i rinforzi Recanatese Cianni non ha fretta | Trattative fino al 31 agosto

Buona parte della nuova Recanatese è fatta: mancano ancora diversi colpi importanti ma sostanzialmente la squadra che si radunerĂ tra una settimana ha giĂ la sua fisionomia, con tantissimi volti nuovi. Quelli ufficializzati sono, in ordine cronologico, Di Francesco, Fioravanti, Domizi, Re, Ciccanti, Lovotti, Marrale, Carano, Giusti e Moruzzi. Anche con il portiere Zagaglia c’è la firma mentre, oltre a Pierfederici, i confermati, salvo sorprese e ’promossi’ dal vivaio, saranno D’Angelo, Mordini e Bellusci. Insomma una squadra dalla forte impronta giovane, ma nella quale si intravede la possibilitĂ che qualcuno possa, in un campionato esasperatamente competitivo, far vedere le doti di cui è accreditato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’attesa per i rinforzi. Recanatese, Cianni non ha fretta: "Trattative fino al 31 agosto»

In questa notizia si parla di: recanatese - attesa - rinforzi - cianni

Recanatese: Adolfo Guzzini lascia la presidenza, attesa per il futuro del club - Aspettiamo indicazioni dalla società . Josè Cianni, dt della Recanatese, è in attesa della prossima settimana quando ci sarà la riunione del CdA del club dove Adolfo Guzzini ufficializzerà la decisione di lasciare la presidenza giallorossa.

Recanatese: attesa per il CdA societario, si cerca una svolta nella gestione - I giorni passano, lo stallo persiste e, di conseguenza, le preoccupazioni dei tifosi della Recanatese, inevitabilmente, aumentano.

Recanatese: proposta di acquisto da imprenditori toscani, attesa decisione - Fumata grigiastra dal CdA della Recanatese di mercoledì sera: si è preso atto di una concreta proposta di acquisto di un gruppo di imprenditori di fuori regione (Toscana?) che hanno manifestato interesse a subentrare nella proprietà del club.

Primo rinforzo per la Recanatese: ecco Pelamatti, terzino scuola Inter; L’attesa per i rinforzi. Recanatese, Cianni non ha fretta: Trattative fino al 31 agosto».

L’attesa per i rinforzi. Recanatese, Cianni non ha fretta: "Trattative fino al 31 agosto» - Buona parte della nuova Recanatese è fatta: mancano ancora diversi colpi importanti ma sostanzialmente la squadra che si radunerà ... Riporta sport.quotidiano.net

Il dt Cianni. "Melchiorri può scendere di categoria» - Lo "stato dell’arte" del mercato della Recanatese con il dt Josè Cianni all’indomani del secondo annuncio ufficiale, peraltro ... Scrive msn.com