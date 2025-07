L' acqua è inquinata per una fuga di gas | finto tecnico entra in casa di un' anziana e la deruba

Si intrufola all'interno dell'abitazione di un'anziana e le ruba i gioielli spacciandosi per un tecnico del servizio idrico. A denunciare l'episodio, avvenuto a Marcon, è Piave Servizi, che lancia l'appello alla cittadinanza di prestare massima prudenza e, in caso di necessità , contattare le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Finto tecnico dell'acquedotto ruba 8mila euro a un'anziana - È una residente di Udine sud classe 1938 la vittima dell'ultimo raggiro che si è verificato in città .

Si finge un tecnico dell'acqua e ruba a un'anziana gioielli per 5 mila euro - Non si placano le truffe ai danni degli anziani. Questa volta è successo a una donna di 85 anni, raggirata con la scusa di un problema agli impianti idrici.

«L'acqua è inquinata per una fuga di gas»: finto tecnico entra in casa di un'anziana e la deruba; Finti tecnici dell'acqua tentano la truffa, non trovano oro e rapinano un 84enne; «Avete l'acqua inquinata». Coppia di anziani fa entrare tecnico e poliziotto, ma è una truffa: derubati di 500.

«L'acqua è inquinata per una fuga di gas»: finto tecnico entra in casa di un'anziana e la deruba - Il delinquente ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver asportato gioielli. Secondo veneziatoday.it

«Guasto e acqua inquinata»: finto tecnico 40enne si aggira per Mestre - È di stamani l’ultimo episodio di truffa segnalato al 113, a chiamare una signora di 85 anni che è stata raggirata in casa ... Da ilgazzettino.it