Arezzo, 21 luglio 2025 – «La " ZANZARA " in Fortezza, il negazionista del GENOCIDIO a Gaza David Parenzo e l'estimatore delle politiche di Netanyahu e Milei Giuseppe Cruciani invitati con lo "spettacolo" dalla Fondazione Guido d'Arezzo». «Stasera spettacolo trash in Fortezza, la Fondazione Guido d'Arezzo mette in cartellone La "Zanzara" in versioneale, animata da David Parenzo e Giuseppe Cruciani. La nostra, di DEMOS vuole essere una posizione di testimonianza e riflessione. La partecipazione al corteo del 14 giugno di solidarietà per la Palestina che ha riempito le vie cittadine e la straordinaria presenza popolare alla presentazione del libro " Genocidio " di Rula Jebreal in una Arena EDEN straboccante di aretini, sono segni grandi di una sensibilità di Arezzo per il popolo palestinese.

