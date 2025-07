Subito in top 10 su Netflix dopo il passaggio in sala, il film di Greta Scarano è un successo che soddisfa i suoi autori. Ne abbiamo parlato a Ciné con il produttore Matteo Rovere e il protagonista, Yuri Tuci. Presentato al Bari International Film Festival, distribuito in sala il giorno successivo alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo e accolto positivamente da pubblico e critica, ora su Netflix e subito in Top10, a conferma che La vita da grandi di Greta Scarano è stato uno dei film italiani e delle opere prime più interessanti, e toccanti, dell'anno. Un successo certificato anche da un riconoscimento a Riccione, in occasione di Ciné - Giornate di cinema, dove è stato tra i destinatari del premio ANICA 80, istituito per l'anniversario dalla fondazione dell'Associazione per valorizzare i nuovi talenti del cinema italiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La vita da grandi e le soddisfazioni di successo meritato