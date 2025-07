La vendita di San Siro slitta a settembre per Sala rimane una priorità | L'obiettivo è rispettare i tempi

In occasione del Consiglio Comunale di oggi, lunedì 21 luglio, il sindaco Beppe Sala ha confermato che la vendita dello stadio di San Siro rimane una priorità . Ora anche una vera e propria corsa contro il tempo perché il 10 novembre scatterà il vincolo paesaggistico sul secondo anello del Meazza che, dopo quella data, non potrà più essere abbattuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vendita - siro - sala - rimane

San Siro, esposto del Comitato Sì Meazza: "Sotto vincolo da gennaio. Bando? Procedura di vendita anomala" - Il 1° maggio è scaduto il termine ultimo del bando pubblico per presentare al Comune di Milano una proposta alternativa a quella di Inter e Milan.

Scaduto il bando per la vendita di San Siro, nessuna offerta: al via le trattative private con Inter e Milan - È scaduto il bando per partecipare alla vendita dello stadio San Siro di Milano. Dal momento che non è arrivata alcuna offerta alternativa a quella presentata da Milan e Inter, ora il Comune di Milano potrà avviare le trattative private con i due club.

San Siro Inter, scaduto il termine per partecipare all’Avviso pubblico ma non è finita qui: in arrivo nuovi ricorsi sulla vendita del Meazza - di Redazione San Siro Inter, scaduto il termine per partecipare all’Avviso pubblico ma non è finita qui: in arrivo nuovi ricorsi.

Il futuro dello stadio di San Siro rimane incerto soprattutto in vista degli Europei di calcio del 2032 che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. Durante un incontro a Palazzo Marino del 17 luglio, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, dei rappresentanti della Vai su Facebook

La vendita di San Siro slitta a settembre, per Sala rimane una priorità : “L'obiettivo è rispettare i tempi”; Vendita San Siro, l’ok dal Tar. Ma la strada ora è in salita; Nuovo stadio Inter-Milan, Sala: Obiettivo chiudere vendita San Siro entro l'estate.

San Siro, il voto slitta a settembre: Sala vuole vendere, ma i tempi si allungano per le indagini - Sala insiste sul dialogo con i club, mentre proseguono le indagini sull’urbanistica ... Lo riporta quifinanza.it

Lo snodo di San Siro, tutto rimandato a settembre - Il sindaco Giuseppe Sala invita a "rispettare i tempi" su San Siro, ma la discussione sulla vendita dello stadio a Inter e Milan, che il primo cittadino avrebbe voluto chiudere entro luglio, slitta a ... ansa.it scrive