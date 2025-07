La stagnazione del Settebello | qualche ingranaggio si è rotto Urge cambiare o sarà restaurazione?

Diciamo la verità: l’Italia stava vivendo delle settimane entusiasmanti, per non dire inebrianti, negli sport di squadra, a tal punto che sembrava di essere tornati indietro nel tempo di un quarto di secolo. Dopo tre decenni sono ritornate al vertice continentale le Nazionali di calcio femminile e basket femminile; nel lacrosse (che nella sua variante sixes sarà olimpico a Los Angeles 2028) gli azzurri si sono fermati ad un passo dall’oro europeo; il volley, sia con gli uomini sia con le donne, ha confermato la propria competitività, in attesa degli esami della Final Eight di Nations League e, soprattutto dei Mondiali; anche nel basket maschile, in attesa degli Europei di fine agosto, ha fatto piacere il successo agli Europei U20, sinonimo di vitalità del movimento; sul calcio maschile, invece, stendiamo un velo pietoso. 🔗 Leggi su Oasport.it

