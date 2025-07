La Robur comincia la sua avventura Ritrovo al ‘Franchi’ con allenamento

Si apre oggi un’altra pagina di storia bianconera: il Siena di Tommaso Bellazzini (nella foto), alle 18, si ritroverà allo stadio Artemio Franchi per iniziare il ritiro di preparazione estiva, primo passo della stagione 20252026. La Robur, per il secondo anno consecutivo, dopo la ripartenza dall’Eccellenza, sarà ai nastri di partenza della Serie D: un campionato complicato, in cui a salire sul carro dei vincitori sarà – in attesa di una riforma – una sola squadra e il Grosseto che, con una campagna acquisti roboante, ha già iniziato a fare la voce grossa. La seduta sarà a porte aperte: "Un’occasione speciale – spiega la società bianconera – per vedere da vicino la nuova rosa, conoscere i volti della ripartenza e respirare l’entusiasmo di una nuova stagione bianconera". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Robur comincia la sua avventura. Ritrovo al ‘Franchi’ con allenamento

In questa notizia si parla di: robur - franchi - comincia - avventura

Robur lancia il Summer Camp al Franchi per giovani calciatori e calciatrici - Per la prima volta la Robur inaugura il suo Summer Camp per i giovani aspiranti calciatori nati tra il 2010 e il 2018 e per la calciatrici nate tra il 2013 e il 2018.

La Robur comincia la sua avventura. Ritrovo al ‘Franchi’ con allenamento.

La Robur comincia la sua avventura. Ritrovo al ‘Franchi’ con allenamento - Si apre oggi un’altra pagina di storia bianconera: il Siena di Tommaso Bellazzini (nella foto), alle 18, si ritroverà ... Come scrive sport.quotidiano.net

Robur, attesa per le nuove scelte. Le incognite da ... - la Nazione - Mentre lo stadio Artemio Franchi ha riaperto i battenti per ospitare i campioni ... Si legge su lanazione.it