Il panorama delle produzioni Marvel Cinematic Universe (MCU) sta attraversando un periodo di trasformazione, con alcune pellicole che hanno registrato risultati deludenti al botteghino e cambiamenti nella gestione dei personaggi principali. In questo contesto, si analizzano le prospettive future di alcuni protagonisti e come potrebbero inserirsi nelle nuove dinamiche della saga cosmica Marvel. l’impatto delle ultime uscite sulla continuity cosmica. il flop de le marvels e le conseguenze sul franchise di captain marvel. Le recenti performance al box office di film come Captain America: Brave New World e Thunderbolts, rispettivamente con incassi di circa 415 milioni e 382 milioni di dollari, stanno influenzando le strategie della Marvel per il futuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La risposta perfetta al flop da record dell’mcu nel leader dei guardiani della galassia