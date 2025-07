La prima volta di Filippo Pelati! Bronzo a 18 anni nel libero dei Mondiali di nuoto artistico

Una prima volta d’autore. Filippo Pelati ha conquistato la medaglia di bronzo nei Mondiali 2025 di nuoto artistico a Singapore. Il 18enne tricolore, all’esordio in una competizione di questo livello, è riuscito a dominare la tensione e a cogliere un risultato significativo nella sua giovanissima carriera. Nella World Aquatics Championships Arena l’azzurro ha convinto nel suo libero del solo maschile, portando a termine una routine pregevole. Dopo aver terminato in sesta posizione il solo tecnico in questa rassegna iridata, Pelati andava in cerca di sensazioni diverse nella piscina asiatica e così ha fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La prima volta di Filippo Pelati! Bronzo a 18 anni nel libero dei Mondiali di nuoto artistico

In questa notizia si parla di: prima - volta - filippo - pelati

Volley A1 femminile, la Savino Del Bene Scandicci protagonista per la prima volta a Tuttofood 2025 - In attesa di partecipare alla sua prima storica Final Four di Champions League la Savino Del Bene Scandicci è pronta a presenziare ad una manifestazione molto attesa.

Re Carlo per la prima volta sul suo cancro: “Un'esperienza spaventosa”. Mistero sugli effetti della terapia - Il cancro "è un'esperienza che intimorisce e a tratti spaventa", ma apre anche a una visione "più chiara" della vita e delle sue priorità, ed è "una malattia i cui momenti più oscuri possono essere illuminati da una maggiore compassione".

Luca Marinelli: “Mia moglie mi ha diretto per la prima volta in un film. Siamo tutti vittime del patriarcato” - Luca Marinelli in un'intervista dice la sua sul patriarcato e racconta come è stato essere diretto da Alissa Jung, moglie e regista di Paternal Leave, film in cui indossa i panni del protagonista.

LUNARIA 2025 Il Comune di Recanati presenta il cartellone della storica rassegna estiva curata da Musicultura 18 luglio FILIPPO GRAZIANI Ottanta. Buon compleanno Ivan! Piazza Giacomo Leopardi 24 luglio PETRA MAGONI con ARKÈ STRING QUARTET Vai su Facebook

La prima volta di Filippo Pelati! Bronzo a 18 anni nel libero dei Mondiali di nuoto artistico; Filippo Pelati · Nuoto Artistico: Età, carriera e palmares dell'azzurro | Nuoto sincronizzato; Mondiali Singapore, gioia nel nuoto artistico: bronzo di Filippo Pelati nel libero Solo maschile.

Mondiali Singapore, gioia nel nuoto artistico: bronzo di Filippo Pelati nel libero Solo maschile - Prima medaglia mondiale per il giovane azzurro di Ferrara, classe 2007, che si è esibito nel tema della sua routine «The Devil» ... Scrive corriere.it

Filippo Pelati, quando l’amore per l’acqua e la musica forgiano un talento cristallino · Nuoto artistico - Filippo Pelati, giovane stella del nuoto artistico italiano, è protagonista dei suoi primi Campionati del mondo, “una cosa così grande”, ma mai come il sogno dei sogni: i Giochi Olimpici di LA28. Da olympics.com