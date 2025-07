La lezione dell'Italia U20 dopo il trionfo | Grazie per i commenti razzisti ci avete dato la carica

La lezione dell'Italia U20 dopo il trionfo all'Europeo contro la Lituania attraverso le parole di David Torresani, uno dei protagonisti della strepitosa vittoria azzurra: "Grazie per i commenti razzisti, ci avete dato la carica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Macron, la lezione dell'Italia: "Noi abbiamo già fatto" - Forte irritazione da parte del ministero dell'Università per l'iniziativa francese della conferenza "Choose Europe for science", "Scegli l'Europa per la Scienza", organizzata dal capo dell'Eliseo Emmanuel Macron a La Sorbona di Parigi con l'obiettivo di raccogliere i ricercatori in fuga.

L’Italia che vince nel calcio: la nazionale femminile dà una lezione ai “maschietti milionari e viziati” - L”Italia che vince nel calcio è quella femminile. Agli europei in corso in Svizzera le straordinarie azzurre battono la Norvegia e si qualificano per le semifinali.

Il blackout iberico e la lezione per l’Italia: cosa succederebbe se accadesse anche in Romagna? - Come funziona la rete di distribuzione elettrica in Romagna? Quanta energia arriva dalle fonti fossili e dalle rinnovabili? E soprattutto, quanto è elevato il rischio di blackout? Dopo l’interruzione di dodici ore avvenuta la settimana scorsa in Spagna e Portogallo che ha paralizzato parte della.

Il ruggito di Jannik Sinner per la prima vittoria italiana a Wimbledon: anche la stampa britannica celebra il trionfo del n.1 al mondo a Wimbledon, un successo storico e meritato, nonostante ci sia chi, tra i commentatori d'Oltremanica, non manchi di rinfocolare la

