La Digos a casa di Chef Rubio il blitz dopo i post sull’attentato ai funzionari israeliani a Washington | così Rubini è rimasto senza social e chat

Gli agenti della Digos hanno perquisito la casa di Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio, dopo che l’attivista era stato denunciato per due post pubblicati su X nel maggio scorso sull’attentato all’ambasciata israeliana a Washington in cui sono morti due funzionari. Come ricorda Repubblica, Rubini è accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, secondo l’articolo 604 bis del codice penale. Su delega dell’autorità giudiziaria, gli agenti dell’antiterrorismo hanno sequestrato tutti gli strumenti elettronici in possesso di Rubini, incluse le chiavette Usb. 🔗 Leggi su Open.online