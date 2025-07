La cessione di Osimhen è un colpo quasi alla Higuain il Napoli potrebbe incassare anche 90 milioni Gazzetta

E’ ormai tutto fatto per il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray. Per il Napoli è la seconda cessione più fruttuosa dopo Gonzalo Higuain alla Juventus. Gli azzurri, infatti, potrebbero incassare fino a 90 milioni in caso di rivendita. La cessione di Osimhen è un colpo quasi alla Higuain. Antonio Giordano scrive sulla Gazzetta dello Sport: Al termine d’una serie televisiva che neanche su Netflix si sarebbero inventati, il Napoli e Victor Osimhen lasciano che comincino a scivolare i titoli di coda su una storia divenuta insostenibile. È stato bello, ma proprio ormai tanto tempo fa, quando Spalletti fece di Osimhen una devastante macchina da gol e lo rese per Napoli l’uomo dei sogni: che però, a volte, finiscono per trasformarsi in incubi, perché nell’ultimo biennio cosa non è accaduto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La cessione di Osimhen è un colpo quasi alla Higuain, il Napoli potrebbe incassare anche 90 milioni (Gazzetta)

Osimhen-Galatasaray: Cessione ad un passo. - La squadra turca pagherà la clausola di 75 milioni. Manca poco, questa volta, forse, ci siamo davvero.

Napoli, accordo raggiunto per la cessione di Osimhen al Galatasaray: si attendono le garanzie. De Laurentiis annuncia Beukema - Domani il Galatasaray presenterà le garanzie bancarie per mettere la parola fine alla trattativa e ufficializzare l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano. Come scrive msn.com

Il Napoli si libera di Osimhen, definita la cessione al Galatasaray: cifre e formula dell’accordo - Il Napoli cede Osimhen al Galatasaray: trasferimento a titolo definitivo per 75 milioni di euro. Scrive fanpage.it