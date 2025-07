Kelly Doualla brucia le tappe | a 15 anni è già la terza di sempre in Italia nei 100 metri! Levorato si avvicina…

Con la prestazione fatta registrare oggi a Skopje, con cui ha vinto la medaglia d’oro al Festival Olimpico della GioventĂą Europea (EYOF), Kelly Doualla a 15 anni diventa la terza italiana piĂą veloce di sempre sui 100 metri piani femminili. Il crono di 11?21 vale il record europeo U18 e certifica la progressione stagionale, che contempla anche i tempi di 11.27, il 15 luglio a Brescia, 11.36 (controvento), il 28 giugno a Rieti, 11.37, il 14 giugno a Brescia, ed 11.52, a Bressanone il 25 maggio. L’azzurra aggancia al terzo posto tra le italiane piĂą veloci di sempre Irene Siragusa, mentre davanti a lei restano soltanto due atlete da scavalcare: in seconda posizione si trova, con 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kelly Doualla brucia le tappe: a 15 anni è giĂ la terza di sempre in Italia nei 100 metri! Levorato si avvicina…

DOUALLA RECORD EUROPEO U18!!! 11.21 (0.0) Pazzesca Kelly Doualla nei 100 metri, oro al Festival Olimpico di Skopje: diventa la terza italiana della storia a soli 15 anni! Meglio di lei soltanto Zaynab Dosso (11.01) e Manuela Levorato (11.14)

Partiti gli Eyof di Skopje, e sono scesi già in campo due dei nostri assi: vittorie nelle batterie dei 100 per Kelly Doualla e Fermin Galvan - Isabella Pastore comincia il suo eptathlon con 13.99 sui 100hs

