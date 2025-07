Katie Holmes sarà protagonista sceneggiatrice e regista della trilogia Happy Hours; con lei Joshua Jackson

Katie Holmes scriverà, dirigerà e interpreterà Happy Hours, una nuova trilogia di lungometraggi in cui si riunirà il suo co-protagonista di Dawson’s Creek, Joshua Jackson. Tra gli altri attori del cast figurano Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson e Jack Martin. La produzione del primo film inizierà a New York quest’estate, mentre il secondo e il terzo capitolo seguiranno a breve. Happy Hours è descritto come la storia di due persone (Jackson e Holmes) che affrontano la loro relazione tra le sfide della carriera e delle responsabilità familiari e la ricerca dell’amore, nonostante gli inevitabili ostacoli della vita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Tom Cruise, il divorzio da Nicole Kidman e Katie Holmes, la figlia Suri che non vede da 11 anni (per colpa di Scientology). Chi è l'attore di Hollywood - Tom Cruise è pronto per tornare sul red carpet del Festival di Cannes 2025 dove presenta l'ultimo capitolo della sega che lo ha definitivamente consacrato nel mondo del cinema:.

Il revenge dress di Katie Holmes è un tailleur a fiori perfetto per la primavera - Tom Cruise ha ufficializzato la relazione con Ana de Armas e tutti i riflettori sono stati puntati su Katie Holmes, l'ex moglie dell'attore: ecco la sua interpretazione glamour e primaverile del classico revenge dress.

Al Pacino e Katie Holmes insieme per un film girato a Roma: ecco quando iniziano le riprese - Le due star saranno protagoniste del dramma Captivated, incentrato ancora una volta sul caso di rapimento di John Paul Getty III Il produttore Andrea Iervolino è salito a bordo di Captivated, interpretato da Al Pacino e Katie Holmes.

