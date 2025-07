Katie Holmes regista e sceneggiatrice della trilogia Happy Hours con Joshua Jackson

Nel panorama cinematografico emergono progetti che uniscono talento, esperienza e narrazione coinvolgente. Tra questi si distingue la trilogia "Happy Hours", un'opera che promette di esplorare le complessità delle relazioni umane attraverso una prospettiva moderna e autentica. La partecipazione di figure note come Katie Holmes e Joshua Jackson aggiunge valore a questa produzione, che si preannuncia come un punto di riferimento nel genere drammatico-comico.

Tom Cruise, il divorzio da Nicole Kidman e Katie Holmes, la figlia Suri che non vede da 11 anni (per colpa di Scientology). Chi è l'attore di Hollywood - Tom Cruise è pronto per tornare sul red carpet del Festival di Cannes 2025 dove presenta l'ultimo capitolo della sega che lo ha definitivamente consacrato nel mondo del cinema:.

Il revenge dress di Katie Holmes è un tailleur a fiori perfetto per la primavera - Tom Cruise ha ufficializzato la relazione con Ana de Armas e tutti i riflettori sono stati puntati su Katie Holmes, l'ex moglie dell'attore: ecco la sua interpretazione glamour e primaverile del classico revenge dress.

Al Pacino e Katie Holmes insieme per un film girato a Roma: ecco quando iniziano le riprese - Le due star saranno protagoniste del dramma Captivated, incentrato ancora una volta sul caso di rapimento di John Paul Getty III Il produttore Andrea Iervolino è salito a bordo di Captivated, interpretato da Al Pacino e Katie Holmes.

Katie Holmes sarà protagonista, sceneggiatrice e regista della trilogia Happy Hours; con lei Joshua Jackson.

