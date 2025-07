Juventus spunta il nome di Darwin Nunez

Juventus punta su Darwin Nunez: un colpo per l’attacco bianconero La Juventus guarda al futuro del suo reparto offensivo e mette nel mirino Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Liverpool. Dopo il passo indietro del Napoli, che ha virato su Lorenzo Lucca per 35 milioni di euro, i bianconeri vedono un’opportunitĂ . L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, spunta il nome di Darwin Nunez

