Juventus ricordi Israel? L’ex portiere della Next Gen vicino al ritorno in Italia la destinazione è una sorpresa! Tutti i dettagli e quanto guadagnano i bianconeri

Israel è vicino a tornare in Italia: dopo essere cresciuto nella Juventus, l’ex portiere bianconero dovrebbe trasferirsi in questo club. Come appreso da Calcionews24, è tempo di rivoluzione tra i pali in casa Torino. Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, sta lavorando su un complesso effetto domino che vedrà la partenza del portiere titolare e l’arrivo di un nuovo numero uno. La trattativa per la cessione di Vanja Milinkovi?-Savi? al Napoli è ormai ai dettagli, e il suo sostituto è già stato bloccato. L’addio di Milinkovi?-Savi?: il Napoli paga la clausola. L’avventura del gigante serbo Vanja Milinkovi?-Savi? con il Torino è ai titoli di coda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, ricordi Israel? L’ex portiere della Next Gen vicino al ritorno in Italia, la destinazione è una sorpresa! Tutti i dettagli e quanto guadagnano i bianconeri

Chi è Franco Israel, il portiere vicino al Torino - Tutto su Franco Israel, portiere di proprietà dello Sporting Lisbona finito nel mirino del Torino di Marco Baroni ... Scrive toro.it

Franco Israel al Torino: ritorno in Italia sempre più vicino - Il Torino è vicino a chiudere per Franco Israel: il portiere ex Juventus tornerà in Serie A dopo l'esperienza allo Sporting. Riporta europacalcio.it