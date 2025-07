Juve Weah e Mbangula in uscita | le loro cessioni finanziano il colpo Sancho

Juve, Samuel Mbangula e Timothy Weah prossimi alla cessione: il loro addio decisivo per finanziare l'arrivo di Jadon Sancho Ci siamo: Samuel Mbangula è pronto a salutare la Juve e volare in Bundesliga. Dopo una stagione da rivelazione in bianconero, il talento belga classe 2004 ha deciso di cambiare aria. Come riportato da Tuttosport l'arrivo .

In questa notizia si parla di: juve - mbangula - weah - sancho

Meet and greet Juve: Kelly, Cambiaso e Mbangula insieme ai tifosi! Autografi, foto e tanti sorrisi: il VIDEO per il lancio della nuova maglia - di Redazione JuventusNews24 Meet and greet Juve: Kelly, Cambiaso e Mbangula insieme ai tifosi. Il VIDEO realizzato dal club bianconero e tutti i dettagli.

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino della squadra rossoblu. Possibile trattativa in vista dell’estate emiliana Aspettando quella che sarà la finale di Coppa Italia, il calciomercato Bologna pensa a quelle che saranno le possibili entrate a fronte di una qualificazione in Europa tanto importante quanto decisiva per la campagna acquisti 2025/2026.

Mbangula vuole riprendersi la Juve! Dall’arrivo di Tudor sulla panchina bianconera non è mai riuscito a fare questo: la statistica è impietosa! - di Redazione JuventusNews24 Mbangula vuole riprendersi la Juve questa sera! Contro il Bologna deve sfatare una statistica a lui avversa: con Tudor non ha mai fatto questo.

Mbangula to Werder Bremen for 10 million + 3 bonus, Weah very close to OM on loan with an obligation to buy. Juventus wants to gift Sancho to Igor Tudor before the start of the retreat. Michele De Blasis Vai su Facebook

