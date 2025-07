Juve-Psg braccio di ferro | trattativa a oltranza per Kolo Muani i dettagli

I parigini vogliono monetizzare subito e sondano il mercato in Premier, i bianconeri vorrebbero impegnarsi solo per un prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Psg, braccio di ferro: trattativa a oltranza per Kolo Muani, i dettagli

In questa notizia si parla di: juve - braccio - ferro - trattativa

Bologna Juve, Chiellini show in tribuna: la reazione del dirigente al tocco di braccio di Savona e al gol annullato di Cambiaso. Il retroscena - di Redazione JuventusNews24 Bologna Juve, Chiellini show in tribuna durante il match dei bianconeri: i retroscena sulle reazioni del dirigente.

Lucca, è braccio di ferro tra Udinese e Juve. I sabaudi propongono uno scambio importante ai friulani. La situazione - Lucca Udinese, la Juve continua a pressare per il centravanti bianconero. Avanzata una contropartita importante in vista dell’estate La Juventus si prepara a un calciomercato intenso e articolato, non solo alla ricerca di un attaccante titolare, ma anche di un centravanti di riserva capace di garantire rotazioni efficaci durante l’intera stagione.

Gol annullato Alberto Costa, tocco di braccio prima della grandissima rete in Venezia Juve: ecco cosa è successo – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Gol annullato Alberto Costa, tocco di braccio prima della grandissima rete: il VIDEO e il racconto di cosa è successo.

#Vlahovic-#Juve, nuovo round: braccio di ferro, ecco qual è il prezzo di Dusan. #Gonzalez fa le valigie Vai su Facebook

“Ho un bersaglio sulla schiena” DiGre, no al City: ‘Meglio la Juve’ Conte, arriva anche Lucca ‘Ciao De Bruyne. Mi aspetta il Toro’ Italia, brivido semifinale La prima pagina del 16 luglio ? #Tuttosport Vai su X

Juve-Psg, braccio di ferro: trattativa a oltranza per Kolo Muani, i dettagli; Juventus, braccio di ferro con Vlahovic. E il Milan ha un piano preciso; Osimhen, offerta del Galatasaray! Braccio di ferro Juve-Vlahovic, l'Al Hilal...: cosa sta succedendo.

Juve-Psg, braccio di ferro: trattativa a oltranza per Kolo Muani, i dettagli - I parigini vogliono monetizzare subito e sondano il mercato in Premier, i bianconeri vorrebbero impegnarsi solo per un prestito con diritto di riscatto ... Riporta gazzetta.it

Corsport - Hjulmand, braccio di ferro - Il centrocampo della Juve prevede comunque delle novità, compresa quella relativa all’innesto di un altro mediano. Secondo tuttojuve.com