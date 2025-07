Jake Johnson e una star Marvel insieme nella nuova commedia nera di Apple TV

Nel panorama delle produzioni televisive, l’attenzione si concentra su nuove collaborazioni e casting di rilievo. Recentemente, è stato annunciato l’ingaggio di due attori di grande calibro per una serie dark comedy prodotta da Apple TV+. In questo approfondimento si analizzeranno i dettagli riguardanti il progetto e le personalità coinvolte, evidenziando come questa scelta possa influenzare il successo della serie. l’ingaggio di Jake Johnson nel cast di Maximum Pleasure Guaranteed. chi è Jake Johnson e quale ruolo ricoprirà . Jake Johnson, noto per aver interpretato Nick Miller nella sitcom New Girl e per aver dato voce a Peter B. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jake Johnson e una star Marvel insieme nella nuova commedia nera di Apple TV

In questa notizia si parla di: jake - johnson - apple - star

Roar, in arrivo la serie Apple TV+ con Nicole Kidman; Self Reliance - La commedia con Jake Johnson ed Andy Samberg è stata posticipata; È uscito il trailer di Roar, la nuova serie su Apple TV+ in arrivo ad aprile.

Jake Johnson Joins Tatiana Maslany in Apple TV+ Series ‘Maximum Pleasure Guranteed’ - Jake Johnson is set to star opposite Tatiana Maslany in the upcoming dark comedy thriller series "Maximum Pleasure Guaranteed" at Apple TV+. Scrive msn.com

Jake Johnson Cast In Apple’s ‘Maximum Pleasure Guaranteed’ Starring Opposite Tatiana Maslany - EXCLUSIVE: Jake Johnson (New Girl, Minx) will star opposite Tatiana Maslany in the upcoming Apple TV+ series Maximum Pleasure Guaranteed, from creator and showrunner David J. Come scrive msn.com