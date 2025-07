Intrigo Lookman prove di sorpasso del Napoli | intreccio con un big azzurro

L’esterno offensivo dell’Atalanta è il principale obiettivo dei campioni d’Italia. Si prospetta un testa a testa con l’Inter. Dopo essersi contese fino all’ultima giornata lo scudetto 20242025, Napoli e Inter sono pronte a sfidarsi ancora. In attesa di tornare in campo, il duello, in questa torrida estate, si consuma sul terreno del calciomercato. Entrambe le societĂ hanno individuato in Ademola Lookman il profilo ideale per alzare il tasso qualitativo degli organici a disposizione di Antonio Conte e Cristian Chivu. Emergono ulteriori novitĂ su questo incredibile scontro di mercato. Napoli-Inter: che sfida per Lookman. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

