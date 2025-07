Inter Women nerazzurre iscritte ad un prestigioso torneo con Juventus Women Atlético de Madrid e FC Como Women

Inter Women, le nerazzurre prenderanno parte ad una competizione dove sfideranno Juventus, Atlético de Madrid e Como Women: le ultime. Fra poco più di tre settimane, Milano si trasformerà nella capitale del calcio femminile per club. La città meneghina, come confermato da la Rosea, ospiterà per la prima volta The Women’s Cup, competizione internazionale che vedrà in campo quattro protagoniste d’eccezione: Juventus Women, Inter Women, Atlético de Madrid e F.C. Como Women. L’evento, in programma dal 14 al 17 agosto, si terrà nella suggestiva Arena Civica, nel cuore del Parco Sempione, uno dei luoghi simbolo dello sport milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Women, nerazzurre iscritte ad un prestigioso torneo con Juventus Women, Atlético de Madrid e F.C. Como Women