Inter tensione a San Siro | tornelli chiusi per gli ultras in blacklist Nuove misure di sicurezza in arrivo allo stadio

Inter, aumentano le misure restrittive nei confronti degli ultras nerazzurri: ecco cosa sta per cambiare nello stadio di San Siro di Milano. I tornelli del Meazza tornano a girare a met√†. Dopo la bufera giudiziaria scatenata dal processo Doppia Curva, che ha messo in luce i legami tra ‚Äėndrangheta e frange del tifo organizzato, Inter e Milan tornano a valutare misure restrittive nei confronti di centinaia di ultras considerati ‚Äúnon graditi‚ÄĚ. La stretta arriva a poche settimane dall‚Äôinizio della stagione e coinvolge principalmente i settori caldi del tifo: il secondo anello verde per l‚ÄôInter e quello blu per il Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com ¬© Internews24.com - Inter, tensione a San Siro: tornelli chiusi per gli ultras in blacklist. Nuove misure di sicurezza in arrivo allo stadio

