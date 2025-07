Infortunio Kelly | l’inglese si presenta al J Medical dopo il problema muscolare accusato al Mondiale per Club Farà controlli – VIDEO

Infortunio Kelly: l’inglese si presenta al J Medical dopo il problema muscolare accusato al Mondiale per Club contro il Real. Farà controlli – VIDEO. (Mauro Munno inviato al J Medical) – Come documentato da , questa mattina Lloyd Kelly, difensore inglese, si è presentato al J?Medical  per effettuare gli esami dopo il fastidio alla coscia destra avvertito nell’ultima partita del Mondiale per Club  contro il Real Madrid. Il problema – un affaticamento muscolare al bicipite femorale – è stato riscontrato a fine gara ed è stato il motivo per cui il giocatore ha deciso questa mattina di passare dal centro medico bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Kelly: l’inglese si presenta al J Medical dopo il problema muscolare accusato al Mondiale per Club. Farà controlli – VIDEO

