Incidente in moto a Carini è morto anche il secondo giovane rimasto coinvolto nello scontro

Si sono spente ieri le speranze che almeno lui potesse salvarsi. È morto anche Giovanni Lo Coco, il 22enne rimasto gravemente ferito nello schianto in moto a Carini in cui aveva perso la vita sul colpo il 19enne Antonio Russo. Un bilancio tragico che colpisce la comunità carinese che da venerdì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Carini, muore in ospedale l’altro giovane coinvolto nell’incidente in moto di venerdì scorso - Le due vittime viaggiavano insieme a bordo dello scooter che per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un marciapiede Lugo corso Italia. Da teleoccidente.it

Incidente mortale a Carini, un morto ed un ferito il bilancio - Carini (Palermo) – Si allunga la lista delle vittime della strada in questo scorcio di estate in Sicilia. Scrive trapanioggi.it