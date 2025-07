Incidente in A1 tra furgone e mezzo pesante | morto un uomo di 43 anni

Ancora un incidente sull'Autostrada A1, questa volta nel tratto della Panoramica al km 261+500 in direzione Nord. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle ore 07:25 nel per un incidente dove il conducente di un furgone ha tamponato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

