Avanti, “piĂą motivato che mai a proseguire nell’incarico”, nel solco “dell’insegnamento di mio padre” a compiere il proprio dovere “fino in fondo”. Dopo giorni bui e “confusi”, seguiti alle notizie dell’indagine a suo carico nel nuovo filone della Procura di Milano sull’urbanistica, il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia in Consiglio comunale l’intenzione di non dimettersi, elencando le prossime sfide, non da poco, che attendono la cittĂ nei due anni che lo separano dalla fine del secondo mandato. Dal Piano straordinario per la Cas a da 10mila alloggi, passando dal miglioramento del trasporto pubblico al verde, fino al percorso consiliare per la vendita dello Stadio di San Siro da “riavviare a settembre, con l’obiettivo di rispettare i tempi che il progetto richiede”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta urbanistica, Sala va avanti: “Le mie mani sono pulite”