Inchiesta urbanistica Sala | Le mie mani sono pulite vado avanti – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 21 luglio 2025 “Tutto ciò che ho fatto nell'arco delle due sindacature si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere nell'interesse delle cittadine e dei cittadini. . Le mie mani sono pulite.” Così il sindaco di Milano durante il suo intervento al consiglio comunale dopo l'inchiesta sull'urbanistica. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire» - «È stato un incontro costruttivo. Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l’appoggio e il sostegno del Pd.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della città

Inchiesta urbanistica, Sala va avanti: "Le mie mani sono pulite"